اليوم السابع
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وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية

الإثنين، 24 فبراير 2025 08:11 م
وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة _ تصوير حسن محمد

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افتتح  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  منذ قليل معرض أهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح  برفقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة و الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يقام على مساحة كبيرة ويتميز المعرض في طريقة عرض المنتجات الغذائية  على غرار المتاجر العالمية وارتداء العاملين اليونيفورم. 

ويتضمن عدة أجنحة لعرض اللحوم الطازجة وكافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات، حيث حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية هذا العام على توفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من منتجات غذائية بأعلى جودة وبأسعار مخفضة تصل الى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين  والتجارة الداخلية .

 







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وزير التموين

معرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية

معرض اهلا رمضان 2025

موعد افتتاح معرض اهلا رمضان للشركة القابضة للصناعات الغذائية

موعد افتتاح اكبر معرض لأهلا رمضان 2025

افتتاح معرض اهلا رمضان 2025

معرض القابضة للصناعات الغذائية



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