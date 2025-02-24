اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2025 08:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التموين تطرح كوبونات رمضان بفئات 300 و500 جنيه بالمجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 24 فبراير 2025 06:50 م
وزارة التموين تطرح كوبونات رمضان بفئات 300 و500 جنيه بالمجمعات الاستهلاكية وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في إطار جهودها لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كوبونات شراء للسلع الغذائية بفئات 300 جنيه و500 جنيه بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك لتوفير خيارات مرنة للأسر المصرية في شراء احتياجاتها من السلع الغذائية، على غرار ما تقدمه كبرى سلاسل الهايبر ماركت.

وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، حيث يمكن استخدام الكوبونات لشراء مختلف السلع الأساسية من المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، والتي تقدم المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق كما أن هذه الكوبونات متاحة للأفراد والمؤسسات الراغبة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم، بالاضافه إلى استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية لضمان توافرها بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين وتعزيز دور المنافذ الحكومية في تقديم السلع بأسعار تنافسية خلال المواسم والمناسبات.







مشاركة

وزارة التموين

كوبونات رمضان

أسعار كوبونات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

وزير التموين

معرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية

معرض اهلا رمضان 2025

موعد افتتاح معرض اهلا رمضان للشركة القابضة للصناعات الغذائية

موعد افتتاح اكبر معرض لأهلا رمضان 2025

افتتاح معرض اهلا رمضان 2025

معرض القابضة للصناعات الغذائية



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة