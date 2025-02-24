ملك الأردن يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع فى عمان الأربعاء المقبل

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن العاهل عبد الله الثاني، سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يزور الأردن، بعد غد الأربعاء.

في سياق آخر، قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع تلقى دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية والذي سيعقد في الرابع من مارس من عام 2025 الجاري في القاهرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد توجه بالتهنئة لـ أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.



وقال الرئيس السيسى، في أواخر يناير الماضي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تمنياتي له بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السورى نحو مزيد من التقدم والازدهار".