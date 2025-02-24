"مستقبل وطن" يختار محمد عطية أمينا مساعدا لأمانة الإعلام المركزية

أصدرت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، قرارًا باختيار الكاتب الصحفي محمد عطية، أمينًا مساعدًا لأمانة الإعلام المركزية بالحزب، وعضوًا بالهيئة العليا للحزب.

وأعلن حزب مستقبل وطن قرار تشكيل هيئة مكتب أمانة الإعلام المركزية للحزب، وذلك برئاسة الدكتورة هبة جلال، ويأتي ذلك ضمن تشكيل هيئة مكتب أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن.

من جانبه، تقدم الكاتب الصحفي محمد عطية، بخالص الشكر والعرفان لجميع قيادات حزب مستقبل وطن، وعلي رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والدكتورة هبة جلال أمينة الإعلام المركزي، على منحهم هذه الثقة، مؤكدًا أنه سيواصل العمل على تحقيق رؤية الحزب الاستراتيجية التي تهدف إلى تصعيد الكوادر المؤهلة في مواقعها المناسبة وضخ دماء جديدة لتعزيز العمل الحزبي والسياسي على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحزب على تجديد قياداته، من خلال إدخال دماء جديدة، وإتاحة الفرصة للكفاءات الشابة للمشاركة في عملية صنع القرار، وتنشيط العمل الحزبي، بهدف تعزيز دور الحزب في المجتمع، مؤكدًا على التزامه التام إلى جانب جميع أعضاء الحزب بخدمة الوطن بكل تفانٍ وإخلاص، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار البلاد وسلامة شعبها تحت أي ظروف.

وقرر حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وبناءً على ما تم عرضه من قبل أمين الإعلام، وبعد موافقة رئيس الحزب، ونواب رئيس الحزب.

وكانت قد عقدت أمانة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الإعلامية هبة جلال، اجتماعا تنظيميا هاماً، مع أمناء الإعلام بكافة المحافظات، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وتقييم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة، وشارك في حضور الاجتماع، الأمناء المساعدون، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإعلام المركزية، وأمناء الإعلام والأمناء المساعدون لأمانات الإعلام بكافة المحافظات.