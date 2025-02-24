مدير تعليم المنوفية يتفقد مدارس بركة السبع لمتابعة سير العملية التعليمية

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين الموافق 2025/2/24م، انتظام سير العملية التعليمية، في مدارس إدارة بركة السبع التعليمية، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وتابع وكيل التعليم، مدرسة الشهيد محمد أحمد جعفر الثانوية بنات، ومدرسة الثانوية التجارية المشتركة، وحضر طابور الصباح، وألقي كلمة في طابور الصباح حث فيها الطلاب علي الانتظام في الحضور، ووجه باكتشاف ورعاية التلاميذ المبدعين والمبتكرين والمخترعين والموهوبين وإجراء مسابقات فنية وثقافية ورياضية من خلال اليوم الرياضي والثقافي حتي تصبح المدرسة بيئة جاذبة للطلاب.

واطمأن "صلاح" على نظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام التلاميذ، لضمان حسن سير العملية التعليمية.

كما أكد علي التذليل الفوري لأي عقبات تعرقل سير العملية التعليمية لضمان تقديم منتج تربوي متميز لأبنائنا طلاب المحافظة ، في سبيل تنشئة جيل جديد واع مستنير قادر علي تحمل المسئولية ، وتطبيق حصص المشاهدة ومتابعة القنوات التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولاً بأول.