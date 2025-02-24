محلات صناعة المخلل تستعد لشهر رمضان بتشكيلات متنوعة في الغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تبدأ محلات المخللات في محافظة الغربية، في تجهيز كميات ضخمة من مختلف أنواع المخللات لتلبية الطلب المتزايد، حيث تُعدّ المخللات جزءًا أساسيًا من الموائد الرمضانية، حيث تستخدم كمقبلات تضفي نكهة مميزة على الأطباق وتساعد في فتح الشهية بعد يوم طويل من الصيام.

وقال أحمد فريد صاحب محل لتصنيع المخللات بالمحلة، أن الاستعدادات تبدأ مبكرًا، حيث يتم شراء المواد الخام مثل الزيتون، الخيار، الليمون، الجزر، والفلفل بكميات كبيرة من الأسواق المحلية ومن بعض الموردين المتخصصين في المنتجات الزراعية.

وأضاف: نبدأ التحضيرات منذ شهر شعبان لتجهيز الكميات المراد تصنيعها، خاصة وأن بعض أنواع المخللات تحتاج إلى وقت طويل حتى تكتمل عملية التخليل، مشيرا إلى أن هناك أنواع أخرى، مثل الخيار والجزر، لا تستغرق أكثر من أسبوع، لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة لضمان الجودة."

وأضاف: يحرص المستهلكون على شراء المخللات بأنواعها المختلفة، بكميات تكفي للشهر الكريم، مبيناً أن أسعار المخللات في المتناول مقارنة بالعديد من المنتجات الأخرى، موضحاً أن الأسعار تختلف حسب الجودة والمصدر.

وأوضح أنهم يستخدمون الطرق الطبيعية في التخليل باستخدام الملح والخل فقط، وتجنب إستخدام المواد الصناعية والمواد الحافظة الضارة، والتي تسبب في أضرار على صحة المستهلكين.

وأضاف أن تواريخ الإنتاج والصلاحية يتم وضعها على العبوات حتي يكون المستهلك على علم بجودة المنتج المعروض أمامهم قبل الشراء، موضحاً أن المحلات الكبيرة تخضع لمتابعة وإشراف مستمر لضمان تطبيق معايير السلامة الغذائية.

وأكد أحمد فريد، أن المخللات عنصرًا أساسيًا في مائدة رمضان، ولا يوجد بيت يخلو من طبق المخلل والذي يتناوله المواطنين كفاتح للشهية بعد ساعات طويلة من الصيام.



محلات صناعة المخلل تستعد لشهر رمضان (1)



محلات صناعة المخلل تستعد لشهر رمضان (2)



محلات صناعة المخلل تستعد لشهر رمضان