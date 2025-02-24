محافظ كفر الشيخ يتفقد محطات رفع صرف صحى جزيرة الفرس والسرى والبراجة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، محطة رفع صرف صحي «جزيرة الفرس» ومحطة رفع صرف صحي «السري» بمركز مطوبس، ضمن مشروعات بمركز مطوبس، أعمال رصف طريق فم الخليج قرى الروس بمركز مطوبس، ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمهندس محمود عبد الصمد ناصر، مدير الأعمال بالجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن محطة رفع صرف صحي جزيرة الفرس، تقع على مساحة 500 م2، بطاقة 50 لتر/ثانية، وتخدم 1500 نسمة، وتضم مبنى البيارة، وعنبر التشغيل، والمحولات، ومبنى المخزن، ومبنى الأمن، وطلمبات الرفع، والرافعات، و محطة والسري والبراجة تقع على مساحة 550 متر مربع، بطاقة 55 لتر/ثانية، وتخدم 3500 نسمة، وتضم مبنى البيارة، وعنبر التشغيل، والمحولات، ومبنى المخزن، ومبنى الأمن، وطلمبات الرفع، والرافعات، ولوحات التحكم، ويتم التنفيذ تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الطريق يربط بين قرية فم الخليج وقرى الروس حتى الطريق الدولي الساحلي، بطول 12 كم وعرض 6 أمتار، ويتم تنفيذه على مرحلتين، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة رفع صرف صحي جزيرة الفرس



رصف طريق



رصف طريق فم الخليج