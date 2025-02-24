محافظ كفر الشيخ: تأهيل العاملين بالمراكز التكنولوجية وفق معايير التميز الحكومى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تفقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ورشة عمل جائزة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية، التي تُعقد تحت إشراف الإدارة العامة للمراكز التكنولوجية، بمشاركة موظفي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والديوان العام.

وتهدف الورشة إلى تطوير الأداء المؤسسي داخل المراكز التكنولوجية، وتعزيز قدرات العاملين وفقًا لمعايير جائزة التميز الحكومي، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التحول الرقمي، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والشفافية في التعاملات الحكومية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن هذه الورشة تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للمحافظة لتطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، حيث يتم تدريب العاملين على أفضل الممارسات الإدارية، وتحسين بيئة العمل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، مؤكدًا أن رفع كفاءة العنصر البشري هو أحد المحاور الأساسية لتحقيق التميز الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن التدريب المستمر وتنمية المهارات عنصران أساسيان في تحقيق التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية، موجهًا بتعميم التجارب الناجحة في المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وتقديم الدعم الكامل للكوادر البشرية لضمان تحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية.