محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات بين رؤساء المدن والأحياء

سوهاج محمود مقبول

أصدر اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج حركة تنقلات بين رؤساء المدن والاحياء بالمحافظة، حيث حمل القرار رقم ( 145 ) لسنة 2025 بتاريخ 24 / 2 / السنة 2025 م، وذلك بعد الاطلاع علي القانون رقم 43 لسنه 1979 بشان الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشان نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ولصالح العمل .

مادة (1): يكلف الآتي أسماؤهم بعد للعمل في الوظائف الموضحة قرين كل منهم وهم:

يكلف هلال زكى السيد أبو بكر رئيس الوحدة المحلية لمركز سوهاج للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز جرجا، وتكلف فريدة سيد سلام رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر للعمل رئيساً لوحدة المحلية لمركز سوهاج ، وعاطف أحمد محمد احمد رئيس الوحدة المحلية لمركز جرجا للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز المنشاة، و خالد عبد الشافى محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ساقلته للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز البلينا، وحسين السيد حسين علم الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز البلينا للعمل رئيساً لوحدة المحلية لمركز دار السلام ، وشريف السيد حسين على رئيس الوحدة المحلية لمركز المراغة للعمل رئيساً لوحدة المحلية لمركز ساقلته، ويسرى عبد الحفيظ عثمان نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز المراغة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز المراغة، وشربات محمد صديق خليل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز جرجا للعمل رئيساً للوحدة المحلية لحي الكوثر.

كما شملت الحركة في المادة ( 2 ): ينهى تكليف كلا من الآتى أسماؤهم بعد وعودتهم إلى جهات عملهم الأصلية وهم محمد السيد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز دار السلام ،و أحمد البدرى عبد اللطيف رئيس الوحدة المحلية لمركز المنشاة .

مادة ( 3 ): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.