محافظ جنوب سيناء وعدد من المحافظين السابقين يتفقدون 60 منزلا بدويا برأس النقب

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، 60 منزلا بدويا بقرية النقب فى طابا بتكلفة 95 مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء محمد هانى متولي محافظ جنوب سيناء الأسبق واللواء محمد شوشة محافظ جنوب سيناء الأسبق، والدكتورة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن المنزل قابل للتعلية ويشمل شبكات المرافق:"مياه - صرف صحي - طرق - أعمدة إنارة"، لافتا إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 40 ألف متر مكعب بينما تبلغ مساحة المنزل 180 مترا مكعبا، بالحوش والأرصفة والجراش، ويتكون المنزل من "2 غرفة - صالة - مطبخ - حمام".

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه تم توصيل المرافق والمياه مع الجهات المعنية.



اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء يتفقد قرية البيوت البدوية



اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء والمحافظون السابقون



جانب من الجولة