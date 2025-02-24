محافظ المنيا يفاجئ مستشفى المبرة ويتخذ قرارات حاسمة لضمان جودة الخدمات

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى المبرة بمدينة المنيا، استجابةً لشكاوى المواطنين، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة ومدى التزام الأطقم الطبية والتمريض بالعمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالمنظومة الصحية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، بما في ذلك الاستقبال والطوارئ والعيادات المتخصصة، ووجّه بتكثيف أعمال النظافة والتطهير، وتحسين أماكن الانتظار، وتطبيق أعلى معايير السلامة لضمان راحة المرضى والمرافقين.

كما استمع المحافظ لشكاوى المرضى، ووجّه بتغيير الطاقم الإداري بالمستشفى، مؤكدًا ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وحسن معاملتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقصير.

كما وجّه المحافظ بالبدء في أعمال توسعة داخل المستشفى أو توفير مكان بديل، بالإضافة إلى توفير ماكينة تصوير بالدور الثاني تسهيلًا على المواطنين، وسرعة تشغيل مستشفى الغسيل الكلوي فرع المنيا التابع للتأمين الصحي، لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على تطوير المنظومة الصحية، خاصة بعد انضمام محافظة المنيا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة لرفع كفاءة الخدمات العلاجية.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.





جولة محافظ المنيا بمستشفى المبرة



محافظ المنيا مع المرضي