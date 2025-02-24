محافظ القاهرة يوجه بتكثيف النظافة بمحيط المساجد لاستقبال رمضان

كتب ـ سيد الخلفاوى

وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة لـ نظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها، وتكثيف أعمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات أولا بأول، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد .

وأشار اللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إلى أن غرفة عمليات الهيئة تقوم بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أي شكاوي علي مدار اليوم الكامل والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والاسعاف والمطافى وغيرها، وخصصت الهيئة أرقام 15264، 29223410، 26843759 لتلقى شكاوى المواطنين .

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضبط الأسواق من الناحية الصحية للمعروض من كافة الأغذية وخاصة التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان وغيرها.

