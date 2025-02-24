محافظ الدقهلية: 2000 مواطن استفادوا من القافلة المتكاملة بقرية ميت الكرماء

الدقهلية - شريف الديب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة المجانية المتكاملة "صحية، وإرشادية وزراعية وبيطرية ورعاية اجتماعية وتموينية" بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، التي استفاد منها 2000 مواطن من المترددين على القافلة، من خلال الكشف واجراء التحاليل الطبية والأشعة، والحصول على شهادات محو الأمية، والحصول على سلع غذائية بأسعار مخفضة، من خلال منافذ متنقلة.

وأكد محافظ الدقهلية، استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات في توفير سبل الدعم والمساعدة لتقديم الخدمات المجانية في مختلف المجالات لأبناء المحافظة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان وفي مقدمتها الخدمات الطبية والعلاجية.

في هذا السياق، قام فريق القوافل التنموية المتكاملة، برئاسة اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، وباشراف عصام حجاج مدير عام إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية والإستثمار، وحضور اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة طلخا، بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة، ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي، وجهاز مشروعك، وجهاز شباب الخريجين، بتسيير قافلة صحية وبيطرية وارشادية وتموينية ورعاية اجتماعية، وتنفيذ ملتقى توظيفي بوجود 3 شركات قطاع خاص بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية، ومديرية الطب البيطرى بالدقهلية ومستشفى بروك الخيرى لرعاية الحيوان بالمنصورة، وإدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، وإدارة التموين بطلخا، وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة.

من جهتها، قالت الدكتورة إيمان سماحة، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، ومنسق عام القوافل، إن القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة، قدمت خدمات متكاملة لـ2000 شخص من المترددين على القافلة، وقدمت القافلة التوعية النفسية والتثقيف الصحي للمترددين بالتعاون مع مؤسسة بنك التطوع المصري بالدقهلية.