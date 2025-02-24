محافظ الدقهلية: جامعة المنصورة هي الذراع العلمي للمحافظة من أجل التنمية

الدقهلية شريف الديب

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين فى اجتماع مجلس جامعة المنصورة والذى عقد بمقر الجامعة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات المختلفة.

وقال "مرزوق" أن جامعة المنصورة هى الزراع العلمى لمحافظة الدقهلية من أجل البناء والتنمية الذى تشهده المحافظة فى ظل بناء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للجمهورية الجديدة.

وأكد "المحافظ" على أن هناك تعاونا جادا ومثمرا وبناء بين المحافظة والجامعة من أجل خدمة المواطن الدقهلاوى فى مختلف القطاعات الخدمية سواء التعليمية أو الطبية أو البيئية وغيرها.

وثمن اللواء "مرزوق" دور جامعة المنصورة لتعاونها مع المحافظة للاحتفال بالعيد القومى للدقهلية بمناسبة مرور 775 عاما على انتصار شعب المنصورة على الغزو الأوروبي، مؤكداً على أن التعاون بين كافة مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.

ومن جانبه وجه رئيس جامعة المنصورة التحية والتقدير للواء طارق مرزوق مهنئا بنجاح تجربة التعاون بين المحافظة والجامعة فى تنفيذ الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة لأول مرة من داخل جامعة المنصورة، مثمناً جهود قطاع التعليم والطلاب وكلية التجارة بالجامعة فى المشاركة فى تنظيم الحفل تحت إشراف الدكتور محمد عطيه البيومى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.