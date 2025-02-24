محافظ الدقهلية: تحديث الأحوزة العمرانية لـ27 قرية فى بلقاس

الدقهلية شريف الديب

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، اجتماعا لمسئولي عدد 9 وحدات محلية قروية "أم" بمركز بلقاس وممثلي الإدارات الهندسية والأملاك بها بحضور اللواء محمد صلاح أبو كريشه والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ وبمشاركة الدكتور أحمد القاضي خبير العمران، استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووفد الهيئة المرافق له.

واستعرض اللواء "مرزوق" خلال الاجتماع مشروع تحديث الاحوزة العمرانية لـ 27 قرية تابعة للوحدات المحلية القروية "الام" في كل من المعصرة وبسنديله وقلابشو والستاموني والشوامي والجزاير والزهراء والحفير والامل"المركزية"وبلقاس خامس بمركز بلقاس وذلك في اطار مشروع تحديث الأحوزة العمرانية لقرى الجمهورية.

واستمع محافظ الدقهلية إلى شرح مفصل عن عناصر المشروع وما تم اتخاذه من خطوات وكذا المعايير التي تم على أساسها زيادة الحيز العمراني ضمن المشروع المشار إليه وفي مقدمتها المصلحة العامة للدولة إلى جانب مصلحة المواطنين.

وأشار اللواء مرزوق، إلي ضرورة تنسيق الجهود لإنهاء الأحوزة العمرانية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووجه اللواء "مرزوق" لاهمية التنسيق الكامل من خلال ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء الواحدات المحلية، وجميع الإدارات المختصه للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات والبيانات والمعلومات الأساسية لتنفيذ هذا المشروع المهم بنطاق محافظة الدقهلية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار اللواء "مرزوق"، إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالاحوزة العمرانية.

وشهد اللقاء استعراض أهداف المشروع بنطاق قري بلقاس المستهدفه ومراحل التنفيذ، وتقرر خلال الاجتماع متابعة وتدقيق أعمال مجموعات العمل لتنفيذ المشروع تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين بالقرى والتوابع المستهدفة.