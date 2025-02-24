محافظ الأقصر يوجه بتوفير فرش جديد لمسجد الشبان المسلمين بوسط المدينة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بمخاطبة وزارة الأوقاف لتوفير فرش جديد لمسجد الشبان المسلمين بمدينة الأقصر، وذلك استجابة للطلب المقدم من المواطنين ورواد المسجد بالمنطقة، مؤكداً أهمية التواصل مع المواطنين والاستماع إلى كافة مطالبهم وتقديم خدمات لائقة لهم، وأهمية إعمار بيوت الله عز وجل، ومتابعة وتوفير ما تحتاجه لإقامة الشعائر الدينية للتيسير على المواطنين.

وقام محافظ الأقصر بالمرور على المسجد، وأداء شعائر الصلاة به، برفقة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حيث كان في استقبالهم الشيخ هاني مصطفى أبو الحمد إمام المسجد، الذي وجه الشكر نيابة عن رواد المسجد للمحافظ على استجابته وتلبيته السريعة لطلب رواد المسجد بإعادة فرشه بفرش جديد.

ومن جانبه أعلن الشيخ على صديق وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن افتتاح مسجد أولاد دهمش بالمحاميد قبلى التابعة لإدارة أوقاف أرمنت، وذلك إعماراً لبيوت الرحمن، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على صيانة وعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبتوجيهات الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل مديرية أوقاف الأقصر، وبرعاية الشيخ الطيب محمد حسان محمد مدير عام الدعوة والدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف الأقصر.

كما افتتحت مديرية أوقاف الأقصر، مسجد جديد من المساجد التى تم الإنتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد التيسير بمدينة إسنا، وذلك إعماراً لبيوت الرحمن وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على صيانة وعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وبتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية الشيخ على صديق أمير مدير مديرية أوقاف الأقصر، وتحت إشراف الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية.



المحافظ يوجه بتوفير فرش جديد لمسجد الشبان المسلمين بوسط المدينة



توجيهات بتوفير فرش جديد لمسجد الشبان المسلمين بوسط المدينة