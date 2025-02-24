فحص أكثر من 693 ألف طفل وإجراء 3 عمليات زراعة قوقعة فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تستمر الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، بالعمل المكثف لتقديم الخدمات الطبية وفحص السمع للأطفال ضمن خطة المبادرة، بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث نجحت جهود الفرق الطبية ضمن المبادرة الرئاسية في فحص 693 ألف 319 طفل حديثي الولادة "من عمر يوم إلى 28 يوما" حتى الآن بمحافظة الشرقية، بنسبة تغطية بلغت 94%، وذلك من خلال الأجهزة السمعية الخاصة بالمبادرة، كما تم إجراء 3 عمليات زرع قوقعة للأطفال التي تحتاج إلى ذلك بعد تحويلهم إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، أن وزارة الصحة والسكان قامت بدعم الفرق الطبية ضمن المبادرة الرئاسية بالمحافظة بعدد 234 جهاز انبعاث صوتي خلال الفترة الماضية ، ليصل الإجمالي اليوم إلي 355 جهاز موزع علي جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذي يستخدم في قياس وفحص حاسة السمع لدي الأطفال حديثي الولادة.

كما لفت "جميعة" إلى أنه في حالة عدم إجتياز الطفل للاختبار السمعي، يتم فحصه مرة أخري بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، كما تم التنبيه على الفرق الطبية بإعادة فحص الحالات التي لديها عوامل خطورة، مثل وجود تاريخ مرضي في العائلة أو دخول الطفل الحضانة أو وجود عيوب خلقية بالأذن، وفي حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلي مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته، وفي حالة الإحتياج لعملية "زراعة القوقعة" يتم إحالة الطفل إلي مركز السمع والكلام بالقاهرة، موضحاً أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

وأشارت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 740 ألفا و247 طفل على مستوى المحافظة، ويتم العمل من خلال 355 مركزا طبيا ووحدة صحية تابعين لـ19 إدارة صحية بالمحافظة، كما أن شهادة الميلاد للطفل تم تحديثها مؤخراً وإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية.