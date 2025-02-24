عنوان معرض أهلًا رمضان الرئيسى فى الجيزة.. تخفيضات على السلع تصل لـ30%

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن عنوان معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في المحافظة، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وتنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارية الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي للسلع الغذائية بالمحافظة، على مساحة 4500م2 في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية، وذلك طوال شهر رمضان الكريم.

ويوفر المعرض احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضروات، والفواكه، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويوفر المعرض، كيس الأرز المعبأ زنة 1 كجم بسعر يتراوح ما بين 26 و29 "حسب نسبة الكسر"، وكيس السكر المعبأ بـ30 جنيهًا، وكيس مكرونة زنة 280 جم بـ7.5 جنيه، وكيس مكرونة زنة 400 جم بـ10.5 جنيه، وكيس مكرونة زنة 500 جم بـ12.5 جنيه.

ويطرح المعرض زيت خليط زنة 700 مللي بـ47 جنيهًا، وزيت خليط زنة 800 مللي بـ52 جنيهًا، وكرتونة البيض بـ145 جنيهًا، وكيلو اللحوم البلدية بـ280 جنيهًا، والدواجن المجمدة (محلي-برازيلي) زنة 1 كجم بـ135 جنيهًا.

يُذكر أن محافظة الجيزة تستقبل شهر رمضان بـ30 معرضًا للسلع الغذائية في الأحياء والمراكز والمدن، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة ورفع الأعباء عن كاهلهم طوال الشهر الكريم.