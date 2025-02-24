شركة مياه الأقصر تعلن عن انقطاع المياه بالزينية شمال الأقصر غدا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن انقطاع المياه بمناطق الزينية بحرى، الزينية قبلى، الصعايدة، وضعف المياه في منطقة العشى، يوم الثلاثاء 25 فبراير من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً وذلك لأعمال تطهير وتعقيم خزان مياه محطة الصعايدة المدمجة .

وأهابت شركة مياه الأقصر، بكل المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لتفادي العجز بتلك الفترة، والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ.

فيما نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، على مدار الأيام الماضية، فعاليات تدريب اللجان المجتمعية لتجمع قروى الكيمان، وذلك فى إطار مشروع الصرف الصحي المتكامل تمويل بنك التنمية الأفريقي الذي يخدم 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود هي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 250 ألف نسمة بهذه القرى.

وأكد اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، على أنه تم ذلك التدريب بناء على تعليمات وزارة الإسكان، حيث تم العمل على تدريب اللجان من استشاري الوزارة الدكتورة عزة شلبى، حيث تم عمل التدريب الأول للجنة المجتمعية لتجمع قروى الكيمان على مدار يومين بجمعية التنمية الريفية بقرية أصفون، وبحضور مسئولى المشاركة بالشركة واستشارى الوزارة، وذلك بناء على خطة بنك التنمية الأفريقي، لعمل لجان مجتمعية بمجمع قروي الكيمان ومجمع قروي الدبابية من أهالى القرى التي يخدمها المشروع، وتدريبهم على التواصل والمتابعة والمشاركة مع فريق عمل المشاركة المجتمعية لخدمة أهالى القرى.