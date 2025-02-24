اليوم السابع
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"سمبوزيوم الإسكندرية" يناقش تاريخ المحافظة ودور البحر المتوسط كمهد للحضارات

الإثنين، 24 فبراير 2025 08:00 م
"سمبوزيوم الإسكندرية" يناقش تاريخ المحافظة ودور البحر المتوسط كمهد للحضارات جانب من الحدث
الإسكندرية - جاكلين منير

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نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمي، فعالية بعنوان «سمبوزيوم الإسكندرية Alexandria Symposium»، وذلك بالتعاون مع سفارة الدنمارك في القاهرة ومجموعة من المراكز الثقافية الدنماركية في عواصم البحر المتوسط.

تضمنت الفعالية سلسلة من الندوات والمناقشات العلمية حول دور البحر المتوسط كمهد للحضارات ونقطة التقاء بين قارات العالم.

كما تم تسليط الضوء على تاريخ الإسكندرية الفريد ودورها البارز على مر العصور؛ حيث تعتبر الإسكندرية أكثر من مجرد مدينة تاريخية؛ فهي رمز لاندماج الثقافات، وقد أثرت في العديد من المفكرين والفنانين. حيث يأتي هذا الحدث ضمن احتفالات الإسكندرية باختيارها عاصمة للثقافة في منطقة البحر المتوسط لعام 2025.







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الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

تاريخ الإسكندرية

دور البحر المتوسط كمهد للحضارات






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