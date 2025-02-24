سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر يبحث 32 طلبا وشكوى للمواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

التقى اللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، مع عدد من المواطنين ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء ونواب المدن في اليوم المفتوح الذي عقد بديوان عام المحافظة، حيث يأتي ذلك في إطار فتح كل قنوات التواصل مع المواطنين لبحث طلباتهم وشكواهم، وإيجاد أنسب الحلول لها بالتنسيق بين كل الجهات المعنية وللتيسير على المواطنين وتقديم خدمات لائقة لهم.

وتم خلال اللقاء بحث ودراسة نحو 32 طلبا، وتنوعت ما بين طلبات لمديرية العمل لتوفير فرص عمل، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتربية والتعليم ومركز أرمنت إلى جانب التضامن الاجتماعي، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بفتح كل قنوات التواصل مع المواطنين لبحث طلباتهم وشكواهم وإيجاد أنسب الحلول لها بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، بهدف التيسير على المواطنين وتقديم خدمات لائقة لهم.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين هي حق أصيل لهم وتأتي على رأس أولويات عمل المحافظة والدولة بصفة عامة، مشددًا على ضرورة البت في مشكلات المواطنين وإزالة أسباب الشكاوى في أسرع وقت ممكن بما يتناسب مع القانون.

فيما أوضح حسن محمد عبدالرحمن مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم خلال لقاء اليوم المفتوح بحث ودراسة عدد 32 طلبا وشكوى تنوعت فيما بينها ما بين طلبات الرعاية الصحية والتموين والعمل والإسكان وطلبات خاصة بمراكز إسنا والطود والقرنة، إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.

وكان قد عقد عبدالخالق حسين مدنى رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر، لقاء اليوم المفتوح بحضور رؤساء القري والقيادات التنفيذية، حيث تم استعراض عدد من طلبات المواطنين وتم اتخاذ اللازم نحو الإستجابة لها، وأكد رئيس المركز على سرعة تلبية طلباتهم وإيجاد حلول لكل ما تم تقديمه من طلبات.