سفير اليابان بالقاهرة يحتفل بعيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو مساء اليوم

كتبت رباب فتحى

يحتفل سفير اليابان لدى مصر، فوميو إيواى مساء اليوم بعيد ميلاد الإمبراطور أو العيد الوطنى لبلاده فى مقر إقامته بالقاهرة وسط حضور مميز للشخصيات المصرية البارزة والسفراء الأجانب والشركاء لليابان فى جميع القطاعات.

يشار إلى أن عيد ميلاد إمبراطور اليابان هو عيد رسمى فى اليابان، يحتفل به حالياً فى يوم 23 فبراير من كل عام حيث يصادف ذكرى ميلاد الإمبراطور الحالى ناروهيتو الذى ولد فى 23 فبراير 1960.

كان السفير قال فى تصريحات سابقة إنه منذ الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر واليابان إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، تتعاون البلدان كشركاء استراتيجيين فى مجالات مختلفة مثل التعاون الإنمائى وكذلك إرساء السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع أن عام 2025 عام مميز للعلاقات الثنائية لأنه يشهد الذكرى الـ70 للتعاون الإنمائى بين مصر واليابان، والذكرى الـ50 لقسم اللغة والأدب اليابانى فى جامعة القاهرة، والذكرى الـ40 لمحطة أبحاث الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم بالقاهرة، والذكرى الـ30 لبرنامج التعاون الإنمائى بين اليابان ومصر "KUSANONE" - المساعد فى المنح لمشاريع الأمن الإنسانى على مستوى القاعدة الشعبية فى مصر.