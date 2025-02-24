رئيس هيئة قضايا الدولة يشهد احتفالات دولة الكويت بالعيد الوطني

كتب - أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف

شهد المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، احتفالية العيد الوطني لدولة الكويت، التي أقيمت بالقاهرة بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاستقلالها، والتي تتزامن مع الذكرى الرابعة والثلاثين ليوم التحرير.

حضر الاحتفالية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة، والدكتور هاني عاطف وزير الموارد المائية، وممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والأوقاف، ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات البارزة في المجتمع.

وخلال اللقاء، هنأ المستشار عبد الرزاق شعيب السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، والسفير طلال المطيري مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية، بهذه المناسبة التي وصفها بأنها ذكرى غالية وراسخة في الأذهان، تجسد معاني الوحدة والتلاحم الوطني، وترمز إلى وحدة الشعب الكويتي وتاريخه العريق في مسيرة البناء والتقدم.

كما أعرب عن عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت، متمنياً دوام التقدم والازدهار لدولة الكويت وشعبها الكريم.



احتفالات الكويت بالعيد الوطني



احتفالات دولة الكويت بالعيد الوطني