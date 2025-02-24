رئيس جامعة دمياط: الجامعة الأهلية ستسهم فى جذب الاستثمارات التعليمية

دمياط - معتز الشربيني

عُقد اليوم، الإثنين 24 فبراير 2025، اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمياط في جلسته رقم 147، برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بمناقشة آليات تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتطوير البيئة المحيطة، حيث تناول المجلس عدداً من القضايا المهمة، من بينها تنظيم الفعاليات المجتمعية، ودعم المبادرات البيئية، وتوسيع الشراكات مع الجهات المحلية. كما تم تسليط الضوء على أهمية الاستدامة، ودور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تنفيذ برامج جديدة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي البيئي بين الطلاب والمجتمع.

وفي سياق متصل، قدم رئيس الجامعة التهنئة بمناسبة موافقة مجلس الجامعات الأهلية على إنشاء جامعة دمياط الأهلية، معربًا عن فخره بهذا الإنجاز الوطني الذي يُعد خطوة محورية في توفير فرص تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة.

وأكد الدكتور حمدان ربيع المتولي أن إنشاء الجامعة الأهلية سيسهم في جذب الاستثمارات التعليمية والبحثية الدولية، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز مفهوم الجامعة الذكية ذات البُعد المجتمعي. عقب ذلك، استكمل المجلس مناقشة جدول أعماله المدرج.