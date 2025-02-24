رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح معرض مشروعات تخرج طلاب الحاسبات والمعلومات

قنا - صابر سعيد

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أعمال المعرض الطلابي الأول لمشروعات تخرج طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بمقر الكلية، والذى يضم مشروعات التخرج لطلاب السنة النهائية بالكلية.

يأتي ذلك ضمن مشاركة كلية الحاسبات والمعلومات في فعاليات الأسبوع البيئي السابع عشر بالجامعة، بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد على، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة نهلة فتحي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور همام الشاذلي، الأستاذ المساعد بالكلية ومدير برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجنوب الوادى الاهلية، أعضاء هيئة التدريس والجهاز الادارى بالكلية، والطلاب المشاركين.

وتضمنت مشروعات الطلاب عدداً من الأفكار الإبداعية لاستخدام وتوظيف التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعى فى مجالات عدة مثل ادارة البنية التحتية للشبكات وبرامج IT، وتأهيل الطلاب لسوق العمل باستخدام الذكاء الاصطناعى، وتقديم الخدمات للشركات والمؤسسات المتخصصة، وادارة مشروعات الطاقة الشمسية، وخدمات البيع والشراء أونلاين، وإدارة دولاب العمل، والإدارة الذكية للرى، والتحكم وإدارة الروبوت من خلال الذكاء الاصطناعى، وأنظمة الغياب الإلكتروني لطلاب الجامعات.

كما تضمنت غيرها من المشروعات الإبداعية فى مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي المختلفة، واستمع رئيس الجامعة لعرض الطلاب لكل مشروع ومهام تنفيذه وأهميته، والمشكلات التى تحلها المشروعات ، كما دار حوار بين سيادته والطلاب خلال عرض المشروعات.

وأشاد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، بالمشروعات المبتكرة والمتميزة التي قدمها الطلاب، والتي تعكس مستوى التطور و التعلم والتدريب المتميز الذي يتمتع به طلاب الكلية، مشيرا إلى اهتمام إدارة الجامعة بالجانب العملي والتطبيقي بجانب الدراسة الأكاديمية من خلال تطوير مهارات الطلاب التقنية لتقديم حلول برمجية للمشكلات المعاصرة في مختلف القطاعات، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق.