ذبح عجلين ينهى خصومة بين عائلتي فرحات والنحراوي بالغربية

الغربية مصطفى عادل

انهى العقلاء من أبناء مركز بسيون بمحافظة الغربية، خصومة بين عائلتى فرحات والنحراوي من تجار سوق الجملة ببسيون، بعد أن نشبت بين العائلتين خلافات كادت أن تتطور وانتهت الخلافات بذبح عائلة فرحات عجلين وتم توزيع اللحوم على الأسر الاولى بالرعاية.

كانت خلافات قد نشبت بين العائلتين خلال الفترة الأخيرة، ونظرا لخطورة الأمر وخوفاً من تصاعد الخلافات بين الطرفين، تدخل النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب عن دائرتي بسيون وكفر الزيات وعدد من كبار تجار سوق الجملة، وتم التواصل لإنهاء المشكلة بين العائلتين على أن تقوم عائلة فرحات بذبح عجلين أمام عائلة النحراوي.

وتم إحضار العجول وذبحها على باب السوق والصلح بين الطرفين وانهاء الخصومة بينهم.



