حالة الطقس اليوم الاثنين 24-2-2025 بمحافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الإثنين 24-2-2025 بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين مع زوال الشبورة المائية وطقس بارد وانتظام الحركة المرورية على الطرق السريعة والداخلية لمحافظة الإسماعيلية عقب زوال الشبورة المائية.

وأعلنت محافظة الاسماعيلية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى أن المحافظة ستشهد اليوم الإثنين 24 فبراير 2025، انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجات مع ظهور شبورة مائية.

وتتعرض محافظة الإسماعيلية لشبورة مائية بالإضافة إلى الرياح المعتدلة بسرعة 32كم /ساعة وفرص لسقوط أمطارخفيفة.

ودرجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 9 والعظمى 17 درجة.

ووجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد بكافة مراكز ومدن المحافظة بناءً على التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والخاصة بتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب.

وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين وسائقي المركبات بأخذ الحيطة وتخفيض السرعة.

كما وجهت المحافظة للمسافرين نصائح القيادة الآمنة أثناء الشبورة وهى اتباع النصائح و الإرشادات الخاصة بالمرور والقيادة بسرعة منخفضة وبحذر شديد وتجنب القيادة عند انعدام الرؤية وتشغيل كشافات الإضاءة الخاصة بالشبورة وزيادة المسافة الآمنة بين المركبات استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر وفتح جزء بسيط من نوافذ السيارة لتجنب تكثف البخار وإطلاق التنبيه الصوتي على فترات لتنبيه المركبات الأخرى واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة، وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

وتؤكد محافظة الإسماعيلية علي ضرورة الالتزام بهذه التعليمات للحفاظ على سلامة المواطنين وتجنب المخاطر الناتجة عن ضعف الرؤية.

وحذرت محافظة الإسماعيلية قائدى السيارات بضرورة القيادة بسرعة منخفضة فى حالة سقوط الأمطار كما حذرت المواطنين بعدم الوقوف أسفل الإعلانات وبالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 24 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ، وسرعة الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وأمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 14

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 14

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 14

