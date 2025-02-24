جامعة قناة السويس تطلق فعاليات توعوية بالتعاون مع منطقة وعظ الإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

أطلقت جامعة قناة السويس فعاليات توعوية كبرى بالتعاون مع منطقة وعظ الإسماعيلية، لنشر صحيح الدين وتعزيز الوعي والانتماء الوطني بين الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي هذا التعاون في إطار التنسيقات المستمرة بين الجامعة ومنطقة الوعظ، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني.

وشملت الفعاليات ندوات ومحاضرات في كليات التربية الرياضية، الزراعة، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، قدمها وعاظ الأزهر بقيادة فضيلة الشيخ أشرف السعيد مهدي، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى.

ونظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب هذه الندوات، تحت إشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية.

وبإشراف الدكتورة هبه الدناصوري، مستشار النشاط الاجتماعي، و عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقبيل انطلاق الفعاليات، استقبل الدكتور محمد عبد النعيم وفد منطقة وعظ الإسماعيلية، في لقاء أكد خلاله على أهمية التعاون مع الأزهر الشريف لتعزيز الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الدينية، انطلاقًا من دور الجامعة في تشكيل وعي الشباب وتنمية القيم الأخلاقية والوطنية لديهم.

