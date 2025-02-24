جامعة بنها تحصل على استمرارية شهادتى الجودة أيزو 9001 والصحة المهنية 45001

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن توصية شركة"AJA" الجهة المانحة لشهادتى الأيزو 9001-2015 والسلامة والصحة المهنية الأيزو 45001-2018، الحاصل عليها النظام الإدارى للجامعة، بعد ما خضعت إدارات الجامعة لعملية المراجعة السنوية لنظام إدارة الجودة ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمواصفات القياسية.

جاء ذلك خلال اللقاء الختامى لزيارة فريق المراجعين لمؤسسة AJA الجهة المانحة لشهادات الأيزو، وبحضور القيادات الأكاديمية والإدارية، ومديرى عموم الإدارات بالجامعة وفريق الجودة الإدارية بالجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن المراجعة السنوية لمنظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية، والتي يتم إجرائها سنويا حسب مواصفات الأيزو لمراجعة تطبيق إدارة الجامعة للنظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية من أجل استمرارية التوصية بتجديد شهادة الأيزو 9001 – 2015، وشهادة السلامة والصحة المهنية الأيزو 45001 لسنة 2018، موضحاً أن حرص الجامعة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية، وتعزيز التنافسية والتميز على مختلف المستويات، مشيرا إلي تحقيق الجامعة خلال السنوات الماضية تميزا في تجديد شهادات الأيزو الدولية.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لجميع منسوبي الجامعة بشأن التوصية باستمرارية شهادة الأيزو 9001 – 2015، وشهادة السلامة والصحة المهنية الأيزو 45001 لسنة 2018، مؤكداً أن هذا النجاح جاء انعكاساً للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة ومعايير السلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفات القياسية داخل إدارات الجامعة المختلفة.

من جانبه قال الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية، إن المساهمة الفعالة لفرق العمل بالجامعة أدى إلى اجتياز المراجعة السنوية لشهادات الأيزو والتوصية باستمرارية الشهادات يأتي في إطار التعاون الإيجابي بين كل إدارات الجامعة متمنيا لهم التوفيق والريادة على مستوى الجامعات المحلية والدولية ، كما أكد على الإستمرار في تحسين الأداء والمحافظة عليه لإرضاء متطلبات العملاء بشكل احترافي ومتميز.