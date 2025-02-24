توقف نشاط الصيد فى بورسعيد لارتفاع الأمواج.. صور

بورسعيد - محمد فرج

رصد "اليوم السابع"، توقف نشاط الصيد على شاطئ البحر الأبيض المتوسط اليوم، بسبب ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، فضلاً عن سرعة الرياح إلى تصل 60 كم / ساعة، ما أدى إلى توقف نشاط مزاولة مهنة الصيد لأصحاب الفلايك.

ومن جانبهم أكد بعض الصيادين لـ"اليوم السابع"، أن اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج والرياح القوية التى تعرضهم للمخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية، مؤكدين أنه سوف يتم استئناف مزاولة نشاط الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.



توقف نشاط الصيد لارتفاع امواج المتوسط



توقف نشاط الصيد لارتفاع امواج المتوسط