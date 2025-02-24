تعرف على نتيجة الحملات التموينية بـ6 مراكز ومدن بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، حملات تموينية مكثفة على الأسواق، تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وذلك للسيطرة على الأسعار قبل شهر رمضان المبارك، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير العديد من المحاضر.

أكد المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في مجال المخابز، تم تحرير 30 محضر نقص وزن، و3 محاضر عدم نظافة، و8 محاضر مواصفات، و7 محاضر عدم إعلان، و7 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و1 محضر تجميع، كما تم ضبط كمية وقدرها 130 طن أرز بهدف احتكار السلعة في مخزن محضر رقم 2934 لسنة 2025 جنح مركز كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، خلال الحملات التي تم شنها في بندر دسوق، تم ضبط 59 علبة زبادي وعصائر منتهية الصلاحية بسيارة لبيع المواد الغذائية محضر رقم 1858 لسنة 2025 جنح قسم دسوق، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل منظفات محضر رقم 1859لسنة 2025 جنح قسم دسوق، وضُبط 425 قطعة ألعاب نارية ومفرقعات بمحل لعب أطفال محضر رقم 1928لسنة 2025 جنح قسم دسوق.

تحرير محاضر بمركز دسوق

وفي مركز دسوق، تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل بقالة محضر رقم 3796 لسنة 2025، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمخبز سياحي محضر رقم 3797 لسنة 2025، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمخبز سياحي محضر رقم 3798 لسنة 2025.

تحرير محاضر بمركز بيلا

وفي بيلا، تم ضبط كمية وقدرها 15 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة في محل جزارة محضر رقم 707 لسنة 2025 جنح قسم بيلا، وضبط كمية وقدرها 10 كجم لحوم ذبح خارج السلخانة في محل جزارة محضر رقم 708 لسنة 2025 جنح قسم بيلا، وضبط كمية وقدرها 4 كجم لحوم ذبح خارج السلخانة في محل جزارة محضر رقم 1614 لسنة 2025 جنح مركز بيلا

تحرير محاضر بمركز بلطيم

وفي بلطيم، تم ضبط كميات تجاوزت 1090عبوة مستلزمات طبية وغذائية وأعشاب طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر في مركز طبى بدون ترخيص محضر رقم 3326 لسنة 2025.

تحرير محاضر بمركز فوه

وفي فوه، تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل بيع أحذية محضر رقم 2126 لسنة 2025، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل ملابس محضر رقم 2127 لسنة 2025، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل بقالة محضر رقم 2128 لسنة 2025، كما تم ضبط 5 عبوات زيت زيتون منتهية الصلاحية في محل بقالة محضر رقم 2129 لسنة 2025، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل بقالة محضر رقم 2130 لسنة 2025، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.