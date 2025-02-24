"تضامن الدقهلية" يوزع فوانيس رمضان على أطفال مؤسسة الرعاية الاجتماعية بنبروه

الدقهلية - سارة الباز

قام محمد عز الدين عمر، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية برفقة فريق عمل من المديرية، والإدارة الاجتماعية بتفقد عمليات التطوير، ورفع كفاءة مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بنبروه، ومتابعة جاهزية الدار لاستقبال شهر رمضان المبارك، وقام الفريق بتوزيع فوانيس رمضان على الأطفال بالدار.

حضر الزيارة وليد حافظ، مدير إدارة الدفاع الاجتماعي، ومحمد صالح، مدير إدارة نبروه الاجتماعية، ورضا علي، مدير إدارة العلاقات العامة.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة المرور على كافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى المحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.