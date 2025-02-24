تداول 12 ألف طن و880 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، حيث تم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 880 شاحنة و75 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 554 شاحنة و 65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 326 شاحنة و 10 سيارة.

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل و Alcudia Express وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس .

كما تم تداول 2600 طن بضائع و 320 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج ، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2220 راكب بموانيها.



