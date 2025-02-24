بيت ثقافة أبوحماد فى الشرقية ينظم فعالية حكاوي الغيطان لسيدات صفط الحنا

الشرقية - إيمان مهنى

نظم فرع ثقافة الشرقية، فعاليات ثقافية وفنية ببيت ثقافة أبو حماد، منها حكاوي الغيطان الذي يتناول الحديث مع السيدات الريفيات عن العادات الإيجابية و السلبية بالمجتمع ، ذلك تحت شعار "الثقافة تستطيع "،

أكد الأستاذ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيراً إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

وفى هذا الإطار أشار أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لاقليم شرق الدلتا الثقافي و مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى إستمرار برنامج" الثقافة تستطيع" الذي أطلقه فرع ثقافة الشرقية و تقديم (حكاوي الغيطان) ببيت ثقافة أبو حماد حيث تم اللقاء مع ريفيات قرية صفط الحنا التابعة لمركز ومدينة أبو حماد للتغلب والقضاء على أفكار العنف والتطرف ومواجهة العادات الخاطئة والسيئة التى يتبعها بعض أفراد المجتمع الناتجة عن عدم الوعى والإدراك لحقائق الأمور كختان الإناث وكارثة الزواج المبكر وما يترتب عليه من الصحة الإنجابية وتحديد النسل وتنظيم الأسرة بوجه عام، وقضايا المرأة، ولمجابهة كل هذه الظواهر السلبية والعادات الخاطئة عن طريق الفن والثقافة والإبداع من خلال تنفيذ برنامج تحت شعار " الثقافة تستطيع" الذي يتضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التى تجوب قرى ومراكز محافظة الشرقية.

وأشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى دور قصور الثقافة وماتقدمه من أنشطة ثقافية وفنية، وقامت بتعريف السيدات الريفيات بشاعر الفقراء الضاحك الباكى صلاح جاهين وسردت بعض أعماله الفنية التى قام بتأليفها و ألقت بعض رباعياته.

