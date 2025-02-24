انطلاق المؤتمر الدولي لتغير المناخ في أفريقيا بمكتبة الإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، المؤتمر الدولي «تغير المناخ في أفريقيا وتعزيز القدرة على الصمود: التحديات والفرص»، وذلك بالتعاون مع جامعة سنجور للتنمية الأفريقية في الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2025 بقاعة المحاضرات، مركز المؤتمرات، بمكتبة الإسكندرية.

يأتي هذا المؤتمر لمناقشة أحدث المستجدات العلمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ والعمل المناخي ويتضمن المؤتمر العديد من الجلسات التي تناقش العديد من المحاور الخاصة بتغير المناخ وهي: تحديات التكييف والتمويل اللازم ومصادر الطاقة المتجددة والآثار السلبية لتغير المناخ على صحة الإنسان وعلى الثقافة والتراث الإنساني.

سيشارك في المؤتمر عددٌ من الباحثين والخبراء من مختلف الدول الأفريقية: غانا، والنيجر، وتشاد، وكوت ديفوار، والسنغال، والكاميرون، ومصر، كما يشارك فيه أساتذة ومتخصصون من مختلف دول العالم، وستكون لغة المؤتمر اللغة الإنجليزية.