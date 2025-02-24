انتهاء فعاليات جولات الهيئة الوطنية للانتخابات الميدانية بأسيوط.. صور

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

اختتمت فعاليات الجولات الميدانية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى مدارس محافظة أسيوط والتي استمرت على مدار يومين متتاليين بهدف توعية الطلاب والطالبات بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم، لتفعيل برامج التوعية الانتخابية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية لدى الطلاب.



وقد شملت الجولات التى أجرتها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم فى مدارس محافظة أسيوط، زيارة مدرسة السلام الخاصة، ومدرسة الجامعة الإعداديه الثانوية المشتركة.

وشهدت الجولات حضور القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي / شادي رياض والقاضي /شريف صديق، نائبي مدير الجهاز التنفيذي.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي والعملية الانتخابية تُعدّ من مهامها الأساسية، مشددة على حرصها على التفاعل مع مختلف الفئات والشرائح المجتمعية، ولا سيما طلاب المدارس، انطلاقًا من الدور المحوري للمدارس فى تشكيل وعي أبناء الوطن.

وخلال جولاتها التوعوية والتثقيفية بالمحافظة، أجرت الهيئة حوارات مع طلاب وطالبات المدارس، تناولت خلالها الاستحقاقات الانتخابية التي حددها الدستور، والحقوق السياسية للمواطنين وكيفية ممارستها بصورة صحيحة تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون، وشرحت طبيعة عملها والأدوار التي تضطلع بها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها، وجهات الدولة التي تقوم بالتعاون مع الهيئة في سبيل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب نبذة عن القوانين المنظمة للانتخابات في مصر.

كما استعرضت الهيئة لطلاب وطالبات المدارس، آليات العمل بها ومدي استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكافة اوجه عملها تحقيقا للنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها، وصولا إلى إعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذي تأتي معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.



هذا وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال جولاتها الميدانية، على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدارس، والإجابة عليها بشكل واضح. وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع ليس فقط حقًا بل واجبًا وطنيًا، وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وتنظيم عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.



وشهدت الجولات إجراء الهيئة الوطنية للانتخابات، عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدارس، حيث تم إقامة لجان اقتراع مُزودة ببطاقات تصويت وصناديق انتخابية ودفاتر للإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية. كما تم إشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بأصواتهم الانتخابية، بالإضافة إلى توضيح دور القضاة المشرفين على الانتخابات.



فعاليات جولات الهيئة الوطنية للانتخابات الميدانية بمحافظة أسيوط (1)



فعاليات جولات الهيئة الوطنية للانتخابات الميدانية بمحافظة أسيوط (2)



فعاليات جولات الهيئة الوطنية للانتخابات الميدانية بمحافظة أسيوط (3)



فعاليات جولات الهيئة الوطنية للانتخابات الميدانية بمحافظة أسيوط (4)



فعاليات جولات الهيئة الوطنية للانتخابات الميدانية بمحافظة أسيوط (5)



فعاليات جولات الهيئة الوطنية للانتخابات الميدانية بمحافظة أسيوط (6)



فعاليات جولات الهيئة الوطنية للانتخابات الميدانية بمحافظة أسيوط (7)



فعاليات جولات الهيئة الوطنية للانتخابات الميدانية بمحافظة أسيوط (8)



فعاليات جولات الهيئة الوطنية للانتخابات الميدانية بمحافظة أسيوط (9)