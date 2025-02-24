النيابة الإدارية تختتم ورشة "تدريب المدربين TOT" بالتعاون مع وزارة العدل

تحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختتم مركز التدريب القضائي، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية، اليوم الاثنين 24 فبراير 2025، ورشة تدريب المدربين “TOT”.

شارك في الورشة 25 من مستشاري النيابة الإدارية بمختلف الدرجات القضائية، وانعقدت خلال الفترة من 16 إلى 24 فبراير بمقر المركز القومي للدراسات القضائية.

شهدت فعاليات الختام كلمة للمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، الذي رحب بالحضور ووجه الشكر للمستشار عبد الراضي صديق على دعمه للبرامج التدريبية، كما أثنى على جهود المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي.

وفي كلمته، نقل المستشار الدكتور محمد أبو ضيف تحيات رئيس الهيئة للمشاركين، مؤكدًا على أهمية هذه الورشة في تطوير مهارات المستشارين. كما شدد المستشار الدكتور أيمن نبيل على دور الدورات التدريبية في تعزيز قدرات المدربين لضمان نقل المعرفة بين الأجيال.

تضمن البرنامج التدريبي محاضرات ألقاها الدكتور محمد فوزي والي، أستاذ تكنولوجيا التعليم والخبير الدولي، تناولت مهارات التدريب الفعال، أساليب العرض، وإدارة الجلسات التدريبية.

وفي ختام الورشة، قدم المشاركون عروضًا تفاعلية، أعقبها تسليم شهادات اجتياز الدورة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.