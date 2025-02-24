الموافقة على 5 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة في السويس

السويس- صبرى غانم

عقد مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالسويس اجتماعها برئاسة اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، لمناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المقدمة للمنطقة الحرة، وذلك بحضور أحمد صلاح نائب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالسويس واللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والمهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة و المهندسة منى سعد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وعدد من التنفيذيين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتنفيذيين بالمحافظة.

ووافق مجلس الإدارة على إقامة "5" مشروعات جديدة، (تخزينية وصناعية وخدمية وتعبئة وتغليف)، وقرر المجلس تأجيل الموافقة على مشروع واحد لمزيد من الدراسة، ووافق مجلس الإدارة على استعادة الموافقة لثلاث مشروعات بالمنطقة الحرة السابق إلغائها.

وفي اللقاء قدم المحافظ التهنئة لمجلس الإدارة والعاملين بالمنطقة الحرة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، مؤكدا على دفع عجلة الاستثمار داخل المنطقة الحرة لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومي.