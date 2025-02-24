الكل لازم يشعبن.. إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة بالبحيرة قبل صيام رمضان

البحيرة -ناصر جودة

شهدت أسواق الأسماك المملحة بمحافظة البحيرة، إقبالا متزايدا من قبل المواطنين على شراء الفسيخ والسردين والرنجة المدخنة، بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، فيما يعرف بطقوس "الشعبنة" المشتقة من شهر شعبان.

وتوافد الأهالي على سوق الفسيخ بمدينة دمنهور أشهر أسواق البحيرة، لشراء احتياجاتهم من الأسماك المملحة والمدخنة، وذلك قبل أيام قليلة من صيام شهر رمضان الكريم.

وأكد أحمد حسونة أحد تجار الفسيخ والرنجة بالبحيرة، علي ارتفاع طلب الأسماك المملحة قبيل الشهر الكريم، مشيرا إلى تقديم عروض كبيرة على الأسعار، حيث يصل سعر كيلو الفسيخ إلى 250 جنيها، والرنجة من 80 إلى 100 جنيه.