"العنف ضد الأطفال".. ندوة بكلية الطب جامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالى

نظم مركز الاستشارات الطبية الشرعية وابحاث الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البشرى بجامعة الفيوم ندوة "العنف ضد الأطفال" بحضور الدكتورة مروة على مصطفى مواهب مدير المركز، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

حاضرت خلالها الدكتورة إيناس محمد مرسي الأستاذ المساعد بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، حيث قدمت شرحًا لأشكال العنف التي يتعرض لها الأطفال فى ظل معاناة الملايين من جميع الأعمار الذين يتعرضون للعنف بشكل يومي في جميع أنحاء العالم – في المنازل والمدارس، والمؤسسات التى تستهدف رعايتهم وحمايتهم، وكذا من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والدراما، والأغاني بالاضافة إلى الألعاب الإلكترونية الحديثة.

كما أشارت إلى أن تحرر الأطفال من العنف حق أساسي من حقوق الإنسان المعترف بها فى اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، وحمايتهم حيث تعهد المجتمع الدولي رسميًا بصونها وأدرجها فى صميم خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 حيث شملت الخطة الجديدة للمرة الأولى غاية محددة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال.