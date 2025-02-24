الصحة: مرض الجديرى المائى يسبب حمى وطفح جلدى

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الجديري المائي هو تطعيم حي للوقاية من الجديري المائي، الذى يسببه فيروس قادر على الانتشار سريعا في التجمعات مثل المدارس والنوادي عن طريق الجهاز التنفسي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: المرض معروف عنه أنه بيسبب حمى وطفح جلدي مميز، وفى بعض الأحيان بيكون له أعراض جانبية عالية وخطيرة، وتصل لتسمم في الدم و إلتهاب رئوي، ويصبح خطرا على الجنين حال إصابة الأم الحامل.



وقالت: التطعيم جرعتين بينهما ثلاثة شهور ويسمح بالتطعيم فى أى سن.

وحددت موانع التطعيم بارتفاع درجة الحرارة وأن تكون السيدة حامل وكذلك مرضى نقص المناعة، أو الذين يعالجون بمثبطات المناعة مثل الكورتيزون.



