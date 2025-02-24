الجيش اليمنى يتصدى لعمليات عدائية حوثية فى جبهات مأرب والجوف وتعز

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تصدّت قوات الجيش اليمني، لعمليات عدائية من قبل مليشيات الحوثى فى عدّة جبهات بمحافظات مأرب والجوف وتعز.



وقال مصدر عسكرى يمنى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، "إن قوات الجيش اليمنى تعاملت مع مصادر نيران معادية فى عدد من الجبهات بمأرب، وتمكّنت من تدمير مدفعية وإسكاتها وقتل وجرح عدد من عناصر المليشيات".



كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني معدات ثقيلة كانت تستخدمها المليشيات الحوثية في استحداث تحصينات وطرقات وخنادق في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، وتمكّنت من تدمير بعض المعدات وتحييد البعض الآخر.



وفي الجبهات الشمالية الغربية لمأرب، ردّت قوات الجيش اليمني على عمليات عدائية استخدمت فيها المليشيات الحوثية المدفعية وقذائف الهاون والطيران المسير.



وفي جبهات القتال شرق حزم الجوف، ردت قوات الجيش اليمني على مصادر نيران معادية للمليشيا الحوثية في قطاعات العلم والجدافر وشهلاء، وتمكنت من إسكاتها.



وفي تعز، تعاملت قوات الجيش مع معدات كانت تستخدمها المليشيا الحوثية في استحداث تحصينات في جبهتي الكدحة والضباب، ونجحت في تحييدها، كما ردّت قوات الجيش اليمني على مصادر نيران معادية في المطار القديم بالجبهة الغربية للمحافظة.