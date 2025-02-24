الجامعة العربية: التكامل الاقتصادى سبيل مهم لمواجهة التحديات الجيوسياسية

بيشوى رمزى

قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير علي بن إبراهيم المالكي، إن الحاجة ملحة إلى العمل بشكل مشترك لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي والتعاون والتنسيق لمواجهة التحديات والظروف الإقليمية والجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد، كلمته خلال الاجتماع الـ45 لمديري عموم الجمارك العربية، على ضرورة التعامل مع هذه الظروف بروح المسؤولية، بجانب تكثيف الجهود لترسيخ دعائم الاستقرار والنمو والازدهار لدولنا وشعوبنا كافة.

وأضاف المالكي، أن قطاع الشؤون الاقتصادية يحرص على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.

وتابع: "أن هناك دور كبير للإدارات الجمركية العربية لمساندة تنفيذ تلك القرارات ومحاولة الوصول لمكتسبات داعمة لعملية التكامل الاقتصادي العربي، ورغم تتابع الأزمات العالمية إلا أنه على المستوى العربي تحققت العديد من المنجزات لاستكمال أركان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وصولًا لإقامة الاتحاد".