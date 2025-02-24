التنمية المحلية: إجراء مقابلات لـ965 من المتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية

كتب على عبد الرحمن

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين، اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية "سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحى" على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار لطفى منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية .

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن اليوم الإثنين سيشهد إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 80 متقدماً، ليبلغ العدد الإجمالي الذي تم إجراء مقابلات لهم حتي اليوم 965 متقدماً ممن توافرت فيهم الشروط للمسابقة من إجمالي 1206 متقدمين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجنة العليا للقيادات تقوم خلال المقابلات الشخصية بمناقشة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف التي تقدمها إليها، كما تقوم اللجنة بمناقشتهم فيما قدموه من أفكار خلال فترة التقديم للمسابقة لتطوير الأداء فى ملفات عمل الإدارة المحلية.