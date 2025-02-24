اليوم السابع
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الإثنين، 24 فبراير 2025 11:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال يدفع بجرافتين عسكريتين باتجاه طولكرم

الإثنين، 24 فبراير 2025 11:16 م
الاحتلال يدفع بجرافتين عسكريتين باتجاه طولكرم طولكرم
أحمد علوى

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قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال دفع بجرافتين عسكريتين باتجاه مدينة طولكرم ومخيماتها ضمن الاجتياح المستمر.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ29 على التوالى، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ16، وسط تعزيزات عسكرية، واستمرار عمليات مداهمة المنازل واستهداف البنية التحتية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة طولكرم ومخيميها "طولكرم ونور شمس"، ونشرت فرق المشاة في الشوارع والحارات، في الوقت الذي واصلت فيه مداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها وتخريب وتدمير محتويات وطالت المنازل الفارغة، وتحويلها لثكنات عسكرية.

 






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