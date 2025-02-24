الأربعاء.. ندوة "التمكين الاقتصادي للمرأة: فرصة لغد أفضل" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع جمعية سيدات أعمال الإسكندرية ندوة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة: فرصة لغد أفضل" وذلك يوم الاربعاء الموافق 26 فبراير 2026، الساعة 2:00 ظهراً بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تسلط الندوة الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كأداة رئيسية لتحقيق الاستقلال المادي وتعزيز دورها في تنمية المجتمع وبناء مستقبل أكثر إشراقًا، كما تستعرض تجارب ملهمة لرواد أعمال ناجحين في مجالاتهم بهدف خلق منصة لتبادل الأفكار والتعلم من هذه الخبرات لتحقيق مزيد من النجاح في مجال ريادة الأعمال.