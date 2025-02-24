استرداد 82 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة بصحراوى البحيرة

البحيرة – ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والتصدي بحزم لأي محاولات للتعدي عليها، لافتة إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لاستعادة كافة الأراضي المتعدى عليها، والحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

وأشارت محافظ البحيرة الى أن الحفاظ على أراضي أملاك الدولة مسؤولية وطنية تُعنى بحماية حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، بالتنسيق مع قوات الشرطة، بشن حملات مكثفة لاسترداد الأراضي المعتدى عليها بالظهير الصحراوى للمحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن استرداد 82 فدانًا من أراضى أملاك الدولة و إزالة 32 حالة تعدي ، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي.