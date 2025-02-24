استئصال الفص الأيمن من الغدة الدرقية لفتاة بعمر 15 عاما بمستشفى السنبلاوين

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن نجاح قسم جراحة الأورام بمستشفى السنبلاوين فى استئصال الفص الأيمن من الغدة الدرقية لفتاة بعمر 15 عاماً.

وأضاف وكيل الوزارة فى بيان صحفى بأن مستشفى السنبلاوين العام قد استقبلت الحالة بالعيادة الخارجية، وعقب إجراء الفحوصات، والأشعة تبين وجود تكيس بالفص الأيمن من الغدة الدرقية، فتم حجز المريضة بالعمليات واستئصال الفص.

وأكد مدكور على أن العملية تأتى ضمن خطة صحة الدقهلية للتوسع فى الجراحات الدقيقة التخصصية حيث يجرى العمل بها على قدم وساق، ويتم اختيار بعض العمليات منها للعرض والتوثيق.



وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لإدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتور أحمد البيلى، ولفريق جراحة الأورام برئاسة الدكتور محمد يسرى داود، ولإدارة المستشفى، وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى، متمنياً لهم المزيد من النجاح، ومطالباً ببذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.



