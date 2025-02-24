اتحاد نقابات عمال فلسطين: قوات الاحتلال تعتقل 15 عاملا فى يوم واحد

كتبت آية دعبس

ندد شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، بتكثيف الاحتلال حملات الاعتقال في صفوف العمال الفلسطينيين، خاصة في مدينتي يافا وتل ابيب، والتي طالت 15 عاملا هذا النهار، ليرتفع عدد العمال المعتقلين منذ بداية العام الحالي إلى زهاء 546 عامل.

وقال سعد إن اقتحام رجال شرطة الاحتلال، وما يسمى حرس الحدود للمحال التجارية في الداخل والبحث عن عمال الضفة، واعتبارهم عمالا غير شرعيين، والتنكيل بهم في مراكز التوقيف، وفرض غرامات باهظة عليهم، وعلى أصحاب العمل، تندرج في بند تجويع الفلسطينيين ومحاصرتهم، واجبارهم على الهجرة بحثا عن لقمة العيش.

ودعا الأمين العام لنقابات عمال فلسطين المؤسسات الحقوقية ومنظمة العمل الدولية التدخل، لوقف ممارسات الاحتلال بحق العمال المحتجزين، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها، وإبراز ذلك في المحافل الدولية.

وكان قد قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إنه في ظل المخططات الأخيرة والتي آخرها تصريح الرئيس الأمريكي ترامب الهادف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسرا وتشتيتهم في أنحاء العالم، بعد خمسة عشر شهرا من التدمير والقتل في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها قرابة 70 ألف شهيد و150 ألف جريح، وتدمير البنى التحتية من مشافي ومدارس وشوارع ومساجد وكنائس، وفرض حصار تجويعي، إضافة إلى استهداف محافظات شمال الضفة، من تدمير وإغلاق ونصب الحواجز والبوابات، واستمرار حرمان قرابة 300 ألف عامل من الوصول لأعمالهم داخل الخط الأخضر، فإن المؤشرات كلها تقود إلى إستمرار استهداف شعبنا.