اليوم السابع
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الإثنين، 24 فبراير 2025 12:37 م
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اتحاد العمال يجتمع لبحث تعديلات "قوى عاملة البرلمان" على قانون العمل الجديد

الإثنين، 24 فبراير 2025 12:24 م
اتحاد العمال يجتمع لبحث تعديلات "قوى عاملة البرلمان" على قانون العمل الجديد اجتماع اتحاد العمال
كتبت ـ آية دعبس

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قال عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مجلس الاتحاد يعقد اجتماعا هاما، وذلك لمناقشة التعديلات التي أدخلتها لجنه القوي العامله بمجلس النواب علي مشروع قانون العمل، والتى لاقت اعتراضات من رؤساء النقابات العمالية أعضاء المجلس.

وأوضح مرسال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيسفر عنه عدة توصيات بإجراء تعديلات على بعض مواد مشروع القانون الجديد قبل إقراره، مؤكدا أن إصدار قانون عمل متوازن وشامل هو خطوة حيوية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مؤكدا ضرورة أن يحظى القانون الجديد بتوافق الجميع قبل إقراره رسميا.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

 

 
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

اجتماع اتحاد العمال

اجتماع اتحاد العمال

 

 







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اتحاد العمال

قانون العمل الجديد

قانون العمل

اعتراضات اتحاد العمال على قانون العمل



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